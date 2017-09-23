المشهد اليمني الأول/

في ذروة الصمود الأسطوري أمام آلة القتل السعودية الأمريكية للعام الثالث حضر الشعب اليمني بمهابة عظيمة لاتناظر، في مشهد شعبي بهيج رسم بآلاف الوفود القادمة من جميع محافظات الجمهورية اليمنية.

وجدد الشعب ذكرى ثورة 21 سبتمبر في صنعاء بحضور يليق بعظمتها وعظيم ماقدمته للشعب اليمني من كرامة واستقلال.

وبدأت الفعالية الجماهيرية الكبيرة بحضور رئيس اللجنة الثورية العليا ومسؤولي الدولة برئاسة الصماد، إلى جانب حضور علمائية وسياسية من مختلف مكونات الشعب.

وقدمت الوفود المشاركة قافلة هي الأكبر منذ إنطلاق الثورة لمد الجبهات والمحاور القتلية في الداخل وما وراء الحدود.

وحضرن شقائق الرجال من حرائر اليمن مجتازة كل مراحل العطاء للمشاركة فرحة الثورة، وصور الشهداء من أبنائهن وأزواجهن وآبائهن ترفرف بإيديهن عالياً.

ورفع التنظيم الدقيق والحضور الأمني من مستوى الفعالية، متخللاً ذلك عرض عسكري رمزي، إنتهى بمرور مدرعات إماراتية إغتنمها المجاهدون في الجبهات، في مشهد يعكس مهابه شعبٍ عظيم قهر الغزاة والمتغطرسين ومرغ أنوفهم في التراب.

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