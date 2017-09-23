المشهد اليمني الأول/

دمر أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم السبت آلية نوع برادلي بصاروخ موجه، كما استهدفت مدفعيتهم تجمعات للجنود السعوديين بعسير.

وأكد مصدر عسكري، أن وحدة الدروع في الجيش واللجان الشعبية تمكنت من تدمير آلية سعودية نوع برادلي بصاروخ موجه في مدينة الربوعة.

وأضاف المصدر أن قوة الإسناد المدفعي للجيش واللجان نفذت قصفاً مدفعياً على تجمعات للجنود السعوديين في مدينة الربوعة محققة إصابات مباشرة في صفوفهم, حيث شوهدت سيارات الإسعاف تهرع للمكان المستهدف.

بالتزامن مع ذلك، شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 10 غارات على مدينة الربوعة منذ الصباح.

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