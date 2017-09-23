المشهد اليمني الأول/

اعلنت مصادر عسكرية سورية، أن واشنطن سحبت قواتها من إحدى القواعد العسكرية الأمريكية الرئيسية التي تقع في المنطقة الصحراوية في جنوب غرب سوريا، بعد تدمير تلك القاعدة.

وأشارت تلك المصادر، بحسب وسائل اعلامية سورية الى أن القاعدة التي دمرت هي قاعدة “زكوف” التي بنيت في أوائل عام 2017 في الجنوب الشرقي من حمص قرب الحدود العراقية.

و تقع القاعدة المدمرة بالقرب من القاعدة الرئيسة “التنف”، التي تدرب فيها واشنطن مقاتلين معرضين للحكومة السورية تحت مسمى “الجيش السوري الجديد” وتتركز عملياته في جنوب غرب سوريا فيها.

ولم يعلن السبب الرسمي لانسحاب القوات الأمريكية ومسلحي “الجيش السوري الجديد”، ولكن، على ما يبدو، هذا مرتبط بالاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وروسيا والأردن، والذي، في نهاية المطاف، سوف يؤدي إلى الانسحاب الكامل لقوات التحالف من جنوب سوريا وتسليم المناطق هذه إلى الجيش العربي السوري.

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