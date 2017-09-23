المشهد اليمني الأول/

عاود طيران العدوان استهداف جسر عكوان بمديرية الصفراء في محافظة صعدة بغارتين ليلة أمس ما أدى الى تدميره وتعطيله عن العمل بشكل جزئي وإلحاق أضرار بالأراضي المحيطة به..

وتسببت الغارتان في تدمير الجسر الذي يربط مديرتي كتاف والصفراء بمدينة صعدة، كما ألحقت بالمزارع المجاورة أضرارا واسعة.

ويؤكد الأهالي أن هذه الممارسات الإجرامية تهدف الى خنق المواطنين وقتلهم بالحصار مؤكدين في الوقت ذاته صمودهم في وجه العدوان.

وكان طيران العدوان قد استهدف الجسر في وقت سابق اليوم بعدد من الغارات

جدير بالذكر أنه استشهد عدد من المواطنين ودمرت سياراتهم بغارات سابقة شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات