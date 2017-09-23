المشهد اليمني الأول/

قررت السلطات في السعودية منع الشيخ الوهابي سعد الحجري من الإمامة والخطابة إثر قوله إن النساء لا يجدر بهن قيادة السيارات لأنهن ذوات “ربع عقل”.

وجاء في بيان نشر على الحساب الرسمي لإمارة منطقة العسير على موقع تويتر أن أمير المنطقة فيصل بن خالد بن عبد العزيز منع عضو الإفتاء الشيخ سعد الحجري من الإمامة والخطابة وجميع الأنشطة الدعوية “بسبب إثارته للرأي العام” بعد تداول فيديو لمحاضرة ألقاها في أحد الجوامع تحت عنوان “عشرون مفسدة لقيادة المرأة للسيارة”.

وقال الشيخ الحجري في الفيديو الذي تناقله مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إن “المرأة هكذا ناقصة عقل وليس هذا يضر بالصالحات لأنها في التكوين هكذا”.

وأضاف متسائلا: “ما رأيكم لو أن المرور اطلع على أن رجلا لديه فقط نصف عقل، هل سيعطيه رخصة أم لا؟ كيف تعطى المرأة (رخصة قيادة) وليس لديها سوى نصف (عقل). وإن ذهبت للسوق ينقص نصف عقل زيادة.. فيبقى لديها ربع (عقل). نطالب المرور أن يتحرى لأنه لا تليق بالمرأة القيادة وهي لا تملك إلا ربع عقل”.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة عسير سعد بن عبدالله آل ثابت أن قرار منع الحجري يهدف إلى “الحد من استغلال المنابر الدعوية لطرح أراء ووجهات نظر تسبب الجدل بين فئات المجتمع وتنتقص من قيمة الإنسان”.

والسعودية التي تعتمد المذهب الوهابي المتشدد هي الدولة العربية الوحيدة التي تمنع نساءها من قيادة السيارات، لكن هذا المنع غير رسمي.

وتقوم سعوديات كل فترة وأخرى بتنظيم حملات على مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بنظام ولاية الأمر السائد والذي يفرض وصاية ذكور العائلة – بغض النظر عن أعمارهم – على النساء.

ويشهد المجتمع السعودي آراءا متبانية إزاء قضية السماح بقيادة المرأة للسيارة منذ سنوات.

و أثار تعليق الشيخ الحجري الأخير نقاشا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي حيث رفض كثر ما قاله الداعية عن النساء، في حين قال آخرون إن كلامه تم اجتزاؤه وتحريفه.

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