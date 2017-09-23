المشهد اليمني الأول/

أحرق أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية، مساء اليوم السبت، آلية عسكرية لجيش بني سعود ، كما استهدف سلاح المدفعية تجمعات للجنود السعوديين بعسير.

وأكد مصدر عسكري لـ”المشهد اليمني الأول”، أن رجال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من إحراق آلية سعودية بموقع سهوة في الربوعة بعسير.

وأضاف المصدر أن قوة الإسناد المدفعي للجيش واللجان نفذت قصفاً مدفعياً على تجمعات للجنود السعوديين في مدينة الربوعة والحديقة والمجمع محققةً إصابات دقيقة في صفوفهم.

وكانت وحدة الدروع في الجيش واللجان قد تمكنت في وقت سابق من تدمير آلية سعودية نوع برادلي بصاروخ موجه في مدينة الربوعة، بالإضافة إلى قصف مدفعي على تجمعاتهم في المنطقة ذاتها محققة إصابات مباشرة في صفوفهم، حيث شوهدت سيارات الإسعاف تهرع للمكان المستهدف.

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