المشهد اليمني الأول/

نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية هجوماً واسعاً على مواقع أزلام العدوان المنافقين في نهم، مكبدين إياهم خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.

وأكد مصدر عسكري للمشهد اليمني الأول، أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذو عمليات عسكرية على ستة مواقع للمرتزقة بنهم، مؤكداً وقوع خسائر كبيرة في صفوفهم.

وأوضح المصدر أن عمليات نهم الهجومية تركزت على مواقع المرتزقة في القتب والعقران والحول والمنارة وعيدة والمدفون، مشيراً إلى اغتنام أسلحة، وسقوط قتلى وجرحى من المرتزقة في هجوم على مواقعهم بحريب نهم والخانق والقتب ويام والقرن والنهدين وتباب عياش.

وأشار المصدر أن عمليات التنكيل بالمرتزقة على أكثر من محور في نهم إستمرت لساعات وتكللت بالنجاح بفضل الله.

وأوضح المصدر أن قيادات للمنافقين لقيت مصرعها بينهم القيادي الشيخ المنافق “صالح بن صالح مريط”، بقصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية.

وأكد المصدر العسكري تمكن الجيش واللجان الشعبية من إحراق آلية عسكرية بصاروخ موجه في سلسلة جبال يام بنهم، مشيراً لمصرع وجرح من كان على متنها، ومشاهدة سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان.

وقد وثق الإعلام الحربي مشاهد للحظات قنص أحد أزلام العدوان المنافقين في جبل الشبكة بنهم، وتمكنت وحدة القناصة من قنص احد المنافقين في تبة العياني بيام نهم.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات