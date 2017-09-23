المشهد اليمني الأول/

قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية اليوم السبت على لسان الكاتب “ميمي لوندر إن نيوس” بطريقة ساخرة: هل تعلم أن “جدي سيد يودا” الشخصية الفضائية في فلم حرب النجوم كان له دور رئيسي في ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945؟

وقالت الصحيفة أن عدد من التقارير تفيد أن صورة غامضة قد نشرت في كتاب الدراسات الاجتماعية في المدرسة الثانوية في السعودية تظهر يودا شخصية فلم حرب النجوم الى جانب الملك فيصل عندما وقع ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945.

بدوره اعتذر وزير التعليم السعودي أحمد العيسى على تويتر عن الخطأ، حيث قال تأسف وزارة التعليم على الخطأ غير المقصود الذي ظهر في صورة التوقيع على ميثاق هيئة الأمم المتحدة في مقرر الدراسات الاجتماعيات والوطنية.

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