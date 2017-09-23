المشهد اليمني الأول/

أعلن البنتاغون أن قاذفات ومقاتلات أمريكية نفذت، اليوم السبت، تحليقا فوق المياه الدولية للبحر الأصفر، شرق كوريا الشمالية، في عملية هدفت لاستعراض القوة العسكرية للولايات المتحدة.

وأوضح البنتاغون أن عدة قاذفات من طراز “B-1B” وصلت، برفقة مجموعة من المقاتلات الأمريكية، إلى أبعد مدى شمال المنطقة المنزوعة السلاح قبالة سواحل كوريا الشمالية.

وشددت وزارة الدفاع الأمريكية على أن هذه الخطوة مثلت “استعراضا لحزم الولايات المتحدة وتذكيرا بأن الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) بحوزته دائرة واسعة من الخيارات العسكرية للقضاء على جميع أشكال التهديدات”.

وأضاف البنتاغون أن تحليق القاذفات الأمريكية يؤكد “مدى الجدية”، التي توليها الولايات المتحدة “للسلوك الأرعن (لكوريا الشمالية)”.

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