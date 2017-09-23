المشهد اليمني الأول/

إعترفت السعودية بعد تأكيد مواطنيها سماع دوي إنفاجارات عنيفة في عسير بوصول الصاروخ إلى سماء هدفه في عسير، معلنةً تدميره.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الدفاع الجوي السعودي دمر صاروخا باليستيا فوق خميس مشيط وتدمير منصة إطلاقه باليمن.

وكانت القوة الصاروخية قد أعلنت قبل قليل إطلاقها صاروخاً باليستياً نوع قاهر تو إم على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير، مؤكدةً إصابة هدفه بدقة عالية مخلفاً خسائر واضرار كبيرة في القاعدة.

وأكد سكان محليون في “أبها”، خميس مشيط بالسعودية سماع دوي إنفجارات عنيفة.

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