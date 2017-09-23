المشهد اليمني الأول/

كشفت مصادر خاصة عن سعي “جلال” نجل الفار عبد ربه منصور هادي ووزير خارجية حكومة المنفى عبدالملك المخلافي وسفيرها بموسكو احمد الوحيشي، بيع ارضية تابعة للحكومة اليمنية في قلب العاصمة الروسية موسكو.

واوضحت المصادر في تصريح لوكالة “خبر” انه وبعد إحباط محاولة بيع مبنى تابع للحكومة اليمنية في لندن، يسعى جلال هادي وعبدالملك المخلافي والوحيشي لبيع الارضية التابعة للحكومة اليمنية والواقعة في قلب موسكو وامام اكاديمية فرونزا وتبعد عن مقر وزارة الخارجية الروسية 300 متر.

واشارت الى ان وفدا رفيع المستوى من حكومة المنفى وصل الى موسكو لغرض بيع الارض.

وحذرت المصادر حكومة المنفى خاصة وزير خارجيتها المخلافي بأنهم سيتحملون كامل المسؤولية وسيحاكمون في حال قاموا ببيع الأرضية، مشيرة الى انه من الصعب جدا الحصول على ارض بديلة في موسكو نظرا للتوسع الكبير في العاصمة والأسعار الجنونية في الأراضي والعقارات.. واذا ما اقدموا على مثل هذه الخطوة فسيكونون قد ارتكبوا جريمة لاتغتفر بحق اليمن.

وطالبت المصادر الجهات المختصة سرعة التدخل لوضع حد للعابثين بممتلكات الجمهورية اليمنية في الخارج.

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