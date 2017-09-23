المشهد اليمني الأول/

اتهم قائد ما يسمى «كتائب أبو العباس»، حزب «الإصلاح» الإخواني بالسيطرة على تعز، مشيراً إلى أنه رفع تقارير إلى تحالف العدوان بهذا الخصوص لكنهم لم يردوا، لأن لهم «حساباتهم الخاصة».

وقال القيادي المرتزق عادل عبده فارع، المعروف بـ«أبو العباس»، قائد «كتائب أبو العباس»، الفصيل السلفي في «مجاميع المرتزقة» بتعز، في فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن «حزب الإصلاح يحكم سيطرته على تعز من خلال شخص يدعى سالم، وهو اسم حركي للقيادي البارز في حزب الإصلاح، عبده فرحان سالم»، مؤكداً بأن «المحافظ وقائد المحور ومدير الأمن، يخضعون مباشرة لتوجيهات سالم».

وأضاف، أن «الإخوان يعلنون انتصاراتهم عبر الفيسبوك، وهم جالسين في بيوتهم»، مؤكداً بأن «التعيينات في تعز يسيطر عليها حزب الإصلاح وآخرها أربعة وكلاء».

وهاجم «أبو العباس» التعددية السياسية والحزبية في تعز، بقوله إن «تعز مستنقع الحزبية في اليمن، بحسب كلام شيخه مقبل الوادعي».

وتحظى كتائب «أبو العباس» في تعز بدعم إماراتي متواصل، فيما يتلقى حزب الإصلاح والقوات الموالية للفار هادي دعمها من قبل السعودية.

يذكر أن مواجهات مسلحة اندلعت سابقاً بين كتائب «أبو العباس» وفصائل مسلحة أخرى، تنتمي إلى حزب «الإصلاح»، خلّفت قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

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