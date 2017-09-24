ما هدف أنقرة من تجنيس 50 ألف سوري ؟!

المشهد اليمني الاول|منوعات

أفادت وسائل إعلام تركية نقلا عن مدير عام دائرة النفوس والجنسية بوزارة الداخلية التركية سنان كونار “إن 13 ألف سوري بالغ، تم منحهم الجنسية التركية حتى الآن”.

وحسب كونار فإن المجنسين السوريين في تركيا توافرت فيهم شروط التجنيس، وإجراءات تجنيسهم بالإضافة إلى عائلاتهم انتهت وبلغ عددهم الإجمالي 35 ألف مجنس. ولفت أيضا أن دائرته تعمل أيضا حاليا على إنهاء ملفات 4 آلاف و500 بالغ سوري، ويبلغ عددهم مع أسرهم 15 ألف شخص تقريبا. وأوضح أن العدد الإجمالي لمن سيتم منحهم الجنسية التركية من البالغين 17 ألف و500 ، ويصل عددهم مع أفراد أسرهم إلى 50 ألف شخص تقريبا. وتعمل تركيا منذ مدة على تجنيس السوريين الذي وصلوا إليها خلال الأزمة بشكل ممنهج أملا في استخدامهم كورقة للضغط السياسي على الحكومة السورية في المستقبل.

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