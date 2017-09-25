اكتشاف هرم على سطح المريخ شيدته “حضارة قديمة”

المشهد اليمني الاول|منوعات

ادعى مجموعة من العلماء الأمريكيين بوجود أهرامات على سطح المريخ، مشابهة للأهرامات المصرية، مؤكدين أن ذلك دليل على أن “حضارة قديمة” عاشت في وقت ما على سطح الكوكب الأحمر.

وكانت المجموعة، التي تطلق على نفسها اسم “بارانورمال كروسيبيل”، نشرت مقاطع فيديو التقطتها وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” على سطح المريخ، وبينت أن الهرم المكتشف حقيقي، وليس خدعة بصرية، مؤكدة أنه نسخة طبق الأصل لواحد من الأهرامات المصرية. ويعتقد هؤلاء العلماء أنه بالرغم من صغر حجم هذا الهرم، الذي يعادل حجم سيارة، إلا أنه قد يكون قمة الهرم فقط، بينما دفن الباقي تحت الرمال، بفعل التغيرات المناخية المختلفة. وذهبت المجموعة إلى أبعد من ذلك، مدعية أن “التصميم والشكل المثاليين” للهرم جاء نتيجة لتصميم “ذكي”، وبالتأكيد ليست خدعة “ضوء وظلال”، فيما يعتقد البعض منهم أن مجموعة من الحضارات القديمة بما فيها “الأرضية” زارت المريخ سرا وأنشأت مستعمرات هناك.

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