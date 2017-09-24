المشهد اليمني الأول/

لقي ثلاثة من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم، اليوم الأحد، بالإضافة إلى أسر آخر في عملية للجيش اليمني واللجان الشعبية في جبهة عسير.

وأفاد مصدر عسكري، عن مصرع 3 مرتزقة وأسر رابع بكمين محكم استهدف مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب في عسير.

بالتزامن مع ذلك، شن طيران العدوان 11 غارة على مدينة الربوعة خلال الساعات الماضية.

وكان لقي عدد من الجنود السعوديين يوم أمس السبت مصارعهم، في كسر زحف واسع لهم، على موقع سهوة الذي يسيطر عليه الجيش واللجان الشعبية بمدينة الربوعة في ذات الجبهة.

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