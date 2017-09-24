المشهد اليمني الأول/

قالت الأساطير كل الكلام عن رءساء لايملكون أرضاً ولاشعباً، لكن ذلك يحدث على أخشاب المسارح وأمام جمهوراً ينتظر أن يبتسم.

ووقف هادي أمم الجمعية العامة للأمم المتحدة قادماً من غرفته في السعودية، في ها المفام نفسه المخصص لوفود ورؤساء دول قدموا من بين شعوبه ومن على تراب أوطانهم، وبلاشك يتحدثون عن قضايا، من بينها مأزق هادي والسعودية والإمارات في اليمن.

هادي كان حالة شاذة عن كل الذين تحدثوا قبله والستعمين له، وحتى الذين أخذ هادي من وقتهم، ليقول هادي كلاماً روتيني مكرر.

وتقول أوراق هادي المنسوخة على أوراق عمرها أكثر من خمس سنوات، أن شرعيته بحاجة للمجتمع الدول لإعادته رئيساً على الشعب المطالب برحيله وإيقاف عدوان أكثر من 13 دولة.

وتقول أوراق هادي أن على المجتمع الدولي أن ينهي الإنقلاب الذي لاينفك يردده كعبارات لقنته واشنطن والرياض وأبوظبي وعدد من العواصم كستار هش لتدمير اليمن وفرض مشروعها الإستعماري.

وهذا المشروه لايلتقي مع شرعية هادي المزعومة، ومايكشف ذلك الوضع المختل القائم في المحافظات الجنوبية، الذي منع هادي من الإقامة فيها.

المجتمع الدولة وخطابات الرؤساء والوفود التي إستمع هادي إليها تحدثت عن أزمة اليمن والحلول المطروحة فيها، وكلها لم يكن مستقبل هادي ضمنها بعد أن تحول الوضع في اليمن وفشل تحالف السعودية والإمارات.

ومايثير السخرية أن هادي جدد ماذكره قبل خمس أعوام، دون أن يدرك أن القليل من المعمرين أمثال الدول الخليجية التي لاتعرف الديمقراطية وصناديق الإقتراع.

وفوق ذلك إستمر هادي بالتذكير بالمنح والهبات التي وعدت بها الدول، لكن الدول الحاضرة تعرف جيداً أن هادي سيعود إلى غرفته إلى السعودية وليس إلى اليمن، وان هذه المنح الدولية رصدت ذات زمن بعيد لم يعد موجودا بفعل الثورات التي أطاحب به والقوى الفاسدة من حوله.

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