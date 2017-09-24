المشهد اليمني الأول/

جددت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم الأحد، إدانتها واستنكارها بشدة لاستمرار العدوان السعودي في قصف المدنيين بشكل عام وقصف البنية التحتية للتنمية في اليمن وعلى وجه الخصوص مشاريع المياه والآبار والتي كان آخرها مشروع المياه في مديرية سحار بصعدة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الحكيم الكحلاني: “في الوقت الذي يتحدث العالم بأسره بأن وباء الكوليرا هو الأكبر على مستوى العالم والأخطر منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن العدوان السعودي لا يبالي بذلك إطلاقا”.

هذا وطالب جميع المنظمات العاملة في مكافحة الكوليرا في اليمن ومنظمات حقوق الإنسان استنكار هذه الجريمة التي تقوض جهود الجميع في مكافحة الكوليرا.

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