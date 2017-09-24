المشهد اليمني الأول/

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد أن القوة الصاروخية بما حققته من إنجازات في مجال الردع الاستراتيجي أصبحت تطال دول العدوان.

جاء ذلك خلال لقاءه وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، مشيدا في الوقت ذاته بما تحققه وزارة الدفاع من إنجازات نوعية في مختلف المجالات وكذا ما أنجزته من قدرة في مواجهة التصعيد بالتصعيد.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الصماد إن ما تقوم به وزارة الدفاع وكوادرها في هذه المرحلة من تاريخ اليمن هو الدور الوطني المتوقع منها، والتي غيرت المعادلة وكانت حجر الزاوية في كل الانتصارات.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات