المشهد اليمني الأول/

نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على موقع مستحدث في موقع نعشا السعودي بجيزان، مكبدين العدو خسائر بشرية ومادية.

ووزع الإعلام الحربي مشاهد نوعية لعملية نوعيه قامت بها وحدات من قوات الجيش واللجان الشعبيه بأقتحام موقع مستحدث في ” نعشا ” للجيش السعودي ملحقين بالعدو خسائر فادحه .

وأكد مصدر عسكري للمشهد اليمني الأول، تنفيذ عملية إغارة مباغتة على موقع نعشا في جيزان، مؤكداً وقوع خسائر في صفوف العدو واغتنام أسلحة متنوعة.

وأشار المصدر أن الجيش واللجان الشعبية تصدو مجدداً لزحف سعودي على مواقع الحثيرة والرمضة وما جاورها بمشاركة واسعة من طيران الأباتشي منفذاً أكثر من 60 غارة لإسناد الزحف، مشيراً إلى مصرع أعداد من المرتزقة بينهم سودانيين.

وبين المصدر أن وحدات المدفعية والصاروخية شنت قصفاً مركزاً على مواقع العدو وتجمعاته وآلياته في مواقع الفريضة والمنتزة وأم القطب الشرقية وجبل جحفان وقرية الراحة ومركز جلاح ومرابض

المدفعية المعادية في قرية وعلان، وبرج الخشل ومعسكر في قطاع العارضة ومنفذ الطوال، بصليات من صواريخ الكاتيوشا وصاروخ زلزال2 وعدد من القذائف المدفعية، مؤكداً وقوع إصابات مباشرة واشتعال النيران في بعض المواقع.

كما وزع الإعلام الحربي مشاهد من لحظة قنص جنديين سعوديين في موقع الدخان العسكري بجيزان، وكانت وحدة القناصة قد قنصت جندي سعودي في موقع الكرس قبل ساعات من الآن.

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