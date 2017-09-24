المشهد اليمني الأول/

لم تقتصر تداعيات المبادرة الخليجية في إجهاض الثورة في اليمن، بل تعدت ذلك إلى إعادة رسم الخارطة السياسية القديمة مجدداً، فمن جلس في 23 نوفمبر 2011 لتوقيع المبادرة الخليجية هي ذاتها الأحزاب السياسية ومراكز النفوذ التي تتربع على عرش الحكم والمعارضة منذ 3 عقود من الزمن.

أحزاب ومكونات ثورية وسياسية وفكرية أقصيت من المشهد السياسي، بعد أن تعرضت لمحاولة إقصاء من المشهد الثوري، ظلت تعارض الإنتقال السياسي عبر المبادرة الخليجة، بتدخل أوروبي وامريكي وخليجي عبر الدول العشر الراعية لتلك المبادرة المرفوضة من قطاع واسع من الشارع اليمني.

وفي الوقت الذي كانت ماتزال الوى الثورية الرافضة للمبادرة الخلجيية واختزال الاحزاب السياسية في الاحزاب والمكونات وقوى النفوذ القديمة تحرك الشارع تعبيرا عن رفضها هذا الواقع السياسي، كانت تلك الاحزاب مستمرة في التعامي مجرية إنتخابات رئاسية بمرشح واحد في شكل من أشكال المسرحية الهزيلة.

وازداد الأمر تعقيدا عندما واصلت هذا القوى بدعم أمريكي وخليجي في تقاسم السلطة وتكوين حكومة تقاسم معظم أعضائها من القوى التقليدية وتخضع لقوى الهيمنة الداخلية فضلا عن التدخل الخارجي وفرض سياسيات معاكسة للإرادة الشعبية.

وعلى الرغم من دعم المجتمع الدولي ورعاية الدول الخليجية وتسيير هذه الحكومة وانتهاج مسار إنتقام من القوى الرافضة والمعارضة المطالبة بإستمرار التغيير واقاط قوى النفوذ إلا هذه الحكومة فشلت في ادراة الدولية سياسيا واقتصاديا وامنيا وشهدت إضطرابات أمنية غير مسبوقة فضلاً عن توغل تنظيم القاعدة وتضاعف نشاطها.

إختلالات الحكومة وفسادها وعودة إستشراء المحسوبية وتأثيرات القيادات الغارقة في العمالة، وتصاعد أعمال القتل والتحضير لشن حروب مجدداً تحت عناوين مختلفة غير محسوبة وصمت الأحزاب المتقاسمة للسطلة أجج من ثورة الشارع الذي تتداعى تتباعا لإسقاط منظومة الفساد واستكمال التغيير الجذري لكنه هذه المرة ادرك القوى الخارجية وتدخلات السفارات يجب أن تتوقف.

ووسط ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر وجدت عددا من الأحزاب السياسية التي تم إقصائها والأحزاب السياسية الناشئة نفسها في خضم الثورة جنبا إلى جنبا مع المكونات الثورية والقبلية والوطنية وبإنتصار هذه الثورة تشكلت خارطة سياسية تشاركية ووطنية حملت شعارات جديدة نابعة من رحم ثورة 21 سبتمبر وخاضت مع الشعب الدفاع المشترك عن الثورة واهدافها والوقوف في وجه العدوان السعودي الامريكي.

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