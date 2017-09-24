المشهد اليمني الأول/

لم يكتفي العدوان السعودي الأمريكي بإبادة أسرة الطفلة بثينة وتركها وحيدةً تتخبط في غياهب الوحدة، بل قام النخاسة في السوق النخاسة ببيعها من سوق النخاسة والمتاجرة بالآلام والطفولة.

المصادر الخاصة لموقع “يمني برس” قال قالت “أن الطفلة بثينة الريمي اختفت من العاصمة صنعاء وانقطاع التواصل بها تماما منذ أيام “.

وأكدت المصادر أن متابعي الحالة الصحية للطفلة بثينة تواصلوا بعمها منذ أيام وأفاد بأنه يريد أن يسافر بالطفلة بثينة إلى الحديدة أو إب لتغيير جو مع زوجته وأبناءه .

وأفاد المصدر أنه منذ يومين انقطع الإتصال عن بثينة وعمها تماما حيث وتلفوناته مغلقة كما تم التواصل بعمها الأصغر فكان أحد المتفاجئين وعدم معرفته بما يحصل .

وكان قد عبر المصدر عن مخاوفه من قيام عم الطفلة، بتهريبها إلى داخل الاراضي السعودي، بطلب من دول العدوان، لغرض تبنيها وتعويضها واستثمارها عبر الوسائل الإعلامية ومحاولة الخروج من احدى الجرائم التي يرتكبها آل سعود بحق الشعب اليمني ، خاصة وأنها الناجية الوحيدة في أسرتها وبذلك يكون ضمان من أي ملاحقة مستقبلية .

ونشر على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لطفلة قيل أنها بثينة – لم يتسنى للمشهد اليمني الأول التأكد من صحتها – ومن خلفها أعلام دول العدوان السعودية والإمارات.



وبذلك يرتكب العدوان الصهوني مجزرة ثانية بحق الطفولة والإنسانية بالمتاجرة بالطفولة والمشاعر الإنسانية، وحتى الآن لم ترد أي أخبار من عم الطفلة الذي يبدو من الواقعة أنه “باع” واشترك في الجريمة مرتين، مرة بالتهريب ومرة بالتواطئ مع قتلة أهله وذويه.

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