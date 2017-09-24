المشهد اليمني الأول/

كشفت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، النقاب عن صور لقاذفة وحاملة طائرات ضخمة أمريكيتين تتعرضان لهجوم، وذلك بعد ساعات من تحليق نفس النوع من الطائرات في المجال الجوي الدولي، قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، طبقاً لما ذكرته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء.

وكشف موقع “تودي” الدعائي الكوري الشمالي المملوك للدولة، النقاب عن “صورة زائفة” يقوم فيها صاروخ “بوكجوكسونج” الكوري الشمالي بضرب قاذفة استراتيجية أمريكية طراز “بي.1.بي”.

وتم الكشف عن الصورة بعد ساعات فقط من إعلان الجيش الأمريكي تحليق قاذفات “بي.1.بي لانسر”، التابعة لسلاح الجو الأمريكي، التي انطلقت من قاعدة “أندرسون” التابعة لسلاح الجو في جزيرة جوام، مع مقاتلات ضخمة، طراز “إف15- سي” من قاعدة “كادينا” الجوية في أوكيناوا. وكانت تهدف إلى استعراض القوة ضد كوريا الشمالية وسط تصاعد الحرب الكلامية بين بيونج يانج وواشنطن.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت أمس السبت، أن قاذفات ومقاتلات أمريكية حلقت فوق المياه الدولية الواقعة قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، رداً على “السلوك المتهور” لبيونغ يانغ”.

ووصفت قيادة الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ (الباسيفيك) في بيان تلك المهمة، بأنها جرت في أقصى شمال المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين والتي لم تحلق فيها أي مقاتلة أمريكية منذ تسعينات القرن الماضي على الأقل، مؤكدة “الجدية التي نأخذ بها سلوك (كوريا الشمالية) المتهور”.

وحسب القيادة الامريكية، فقد حلقت طائرات مقاتلة من طراز (بي – 1 بي) من قاعدة جوام في المحيط الهادئ – التي هددها زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، بتنفيذ ضربة وقائية فيها – برفقة طائرات مقاتلة طراز (إف15- سي إيجل)”.

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