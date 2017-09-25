المشهد اليمني الأول/

كشف وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله عن زيارة مرتقبة لممثلي عدد من الدول ومسئولين دوليين إلى اليمن خلال الأسابيع القادمة.

وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي عقده الاحد 24 سبتمبر/ايلول 2017، بصنعاء ” إن السفراء والمسئولين الأجانب الذين سيصلون العاصمة صنعاء سيلتقون رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية وسيطلعون عن قرب عن حجم الأضرار وفداحة الجرائم التي إرتكبها العدوان على اليمن “.

وجدد التأكيد على مطالبة حكومة الإنقاذ بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان باليمن منذ بداية العدوان في 26 مارس 2015 م .. معربا عن أمله في أن يتم تشكيل اللجنة انتصاراً لقيم العدالة والانصاف.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي أصبح يعرف أكثر من أي وقت مضى بحقيقة ما يجري في اليمن من إنتهاكات وجرائم حرب بحق المدنيين من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية .. مبينا أن تحالف العدوان الذي تلوثت يداه بدماء اليمنيين هو من يعمل على عرقلة تشكيل اللجنة الدولية المستقلة.

ورحب الوزير شرف بتبني هولندا مشروع القرار وكذا كل الدول الداعمة بما فيها كندا .. معبرا في الوقت نفسه عن الأسف لإعلان حكومة المملكة المتحدة معارضتها لتشكيل لجنة التحقيق الدولية وبشكل مخز يبرز ازدواجية المعايير لدى الحكومة البريطانية بسبب توريداتها من الأسلحة ومساندة العدوان.

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