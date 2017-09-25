المشهد اليمني الأول/

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، ارتفاع وفيات وباء الكوليرا في اليمن إلى ألفين و110 حالات.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في تقرير، إنها سجلت 725 ألفاً و488 حالة إصابة بالمرض في 22 محافظة يمنية (من أصل 23)، منذ بدء تفشي الوباء في 27 أبريل الماضي.

وأضافت أنه تم تسجيل ألفين و110 حالات وفاة مرتبطة بالمرض في الفترة نفسها.

وأشارت المنظمة إلى أن محافظة الحديدة (غرب) هي الأعلى من حيث الإصابات، بإجمالي 94 ألفاً و864 حالة، فيما كانت محافظة حجة (شمال غرب) المحاذية لها الأعلى في عدد الوفيات بواقع 398 حالة، في حين بقيت محافظة سقطرى (شرق) المحافظة الوحيدة التي لم يصلها الوباء.

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