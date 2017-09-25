المشهد اليمني الأول/

حدّدت كوريا الشمالية عدّة دول ستستهدفها في حال شنّت الولايات المتحدة وحلفائها أي هجوم ضدها، لاسيما بعد الاستفزازات الاخيرة بالقرب من حدودها.

وفي هذا السياق صرّح وزير خارجية كوريا الشمالية “ري يونغ هو” في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: كوريا الشمالية دولة مسؤولة تملك أسلحة نووية، ستتخذ تدابير وقائية، وإجراءات صارمة “دون رحمة”، في حال وجود مؤشر يدل على تنفيذ الولايات المتحدة وحلفائها عملية للقضاء على زعيمنا أو هجوم عسكري على البلاد.

وتابع الوزير الكوري مشيرا الى أن بلاده لا تعتزم تهديد الدول التي لا تشارك في المناورات العسكرية الأمريكية بالأسلحة النووية.

وأضاف “يونغ هو” موضحا: لا نعتزم على الإطلاق استخدام أو التهديد باستعمال الأسلحة النووية، ضد الدول التي لم تنضم إلى العمليات العسكرية الأمريكية ضد كوريا الشمالية.

وفي 3 أيلول/سبتمبر الجاري أكدت بيونغ يانغ أنها قامت بتجربة ناجحة على رأس مدمرة هيدروجينية، يمكن تخصيصها لاستخدامها في الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

كما أجرت بيونغ يانغ قبل هذه التجربة بأسبوع واحد بإطلاق صاروخ باليستي حلق فوق أراضي اليابان.

وفي 19 أيلول/ سبتمبر هاجم الرئيس الامريكي “دونالد ترامب” خلال كلمته أمام مجلس الأمن كوريا الشمالية، ووصف رئيسها بـ”رجل الصواريخ” وهدد بتدميرها كاملة في حال استمرت في تجاربها النووية.

وعليه قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، ستحد بدرجة كبيرة من قدرات بيونغ يانغ في التصدير والاستيراد.

يشار الى أن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت يوم أمس السبت عن أن طائرات قاذفة تابعة لسلاح الجو الأمريكي ترافقها طائرة مقاتلة، دخلت إلى المجال الجوي الدولي فوق المياه الواقعة شرقي كوريا الشمالية استعراض للقوة.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات