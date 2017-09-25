المشهد اليمني الأول/

خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن حرب إبادة جماعية ضد كوريا الديمقراطية، بينما وصف الكاتب الأمريكي بيل فان أوكين الكلمة بأنها مجرد صراخ من رجل مجنون بدليل ضعف الاستجابة لها ولاسيما داخل المؤسسة السياسية الأمريكية ووسائل الإعلام الرئيسة فيها.

وقال الكاتب في مقال نشره موقع «وورد سوشليست»: إن التهديدات الأمريكية ضد كوريا الديمقراطية تتصاعد بلا هوادة على مدار العام، ولكن حتى الآن لم تجر أي مناقشات رسمية وعامة جدية بشأن عواقب الحرب، كما لم تجر مناقشات في «الكونغرس» حول هذه القضية، وقبل كل شيء لا إدانة صريحة وقاطعة لوعيد الحرب الذي أطلقته الولايات المتحدة.

ولفت أوكين إلى أن هناك دراسات أُجريت من الجيش الأمريكي ومراكز الفكر المرتبطة به توفر مؤشرات تقشعر لها الأبدان من الرعب الناتج عن عواقب الحرب فيما لو حصلت، إذ تقول صحيفة «تلغراف» البريطانية مثلاً: إن الحرب التقليدية يمكن أن تكلف حياة مليون شخص، في حين أن أي استخدام للأسلحة النووية من شأنه أن يرفع عدد القتلى من حيث الآثار التي ستترتب على ذلك.

وأكد الكاتب أن الزوبعة التي أطلقتها تصريحات الوعيد بالحرب ضد كوريا الديمقراطية ستجعل الولايات المتحدة منبوذة عالمياً وستثير موجة من الاستياء الشعبي داخل البلاد وحول العالم، وعلى الرغم من ذلك فإن الشركات الأوليغارشية وممثليها السياسيين يتابعون أجندتهم العسكرية بتهور وجهل.

وأشار أوكين إلى أن خطاب ترامب الذي اشتمل أيضاً على تهديدات عاصفة ضد إيران وفنزويلا، جاء في خضم المناورات العسكرية الأمريكية – الكورية الجنوبية الأكثر استفزازاً حتى الآن، حيث أطلقت قاذفة قنابل أمريكية من طراز «بي1بي» وطائرات مقاتلة من طراز «إف – 35» قنابل على مسافة قريبة من المنطقة منزوعة السلاح.

ووفقاً للكاتب، فإن السؤال المشروع لم يعد عما إذا كانت الحرب العالمية الجديدة واستخدام الأسلحة النووية أمراً ممكناً أم لا، بل بالأحرى أيّ الصراعات العالمية من المرجح أن تكون بمنزلة محفز لها؟ مؤكداً أن خطر الحرب لا ينبثق من هشاشة عقل دونالد ترامب ولكن من أزمة الرأسمالية الأمريكية والعالمية، حيث إن نظاماً محفوفاً بالأزمات يستند إلى الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وتقسيم العالم إلى دول قومية متنافسة.

وتابع أوكين: إن تهديدات ترامب بالإبادة الجماعية لكوريا الديمقراطية هي النتاج النهائي للتطور المطول للإمبريالية الأمريكية التي أعلنت نفسها في عام 1945 باعتبارها القوة الإمبريالية المهيمنة من خلال حرق سكان هيروشيما وناغازاكي بالأسلحة النووية، وشنّ الحروب ضد كوريا الديمقراطية وفيتنام فيما بعد التي أسفرت عن مقتل الملايين.

وأوضح الكاتب أنه منذ تفكّك الاتحاد السوفييتي، فإن الولايات المتحدة شاركت في حرب دائمة تقريباً، حيث سعت الطبقة الحاكمة الأمريكية ممثلة بالإدارات الديمقراطية والجمهورية على حد سواء لتعويض موقفها الاقتصادي المتدهور في الشؤون الرأسمالية العالمية بقوة السلاح ضمن استراتيجية أسفرت عن سلسلة من الإخفاقات الفادحة من أفغانستان والعراق إلى ليبيا وسورية.

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