المشهد اليمني الأول/ تقرير – صفاء إسماعيل

من شوارع اليمن وساحاته, كانت صور الحشود المليونية أبلغ من كل كلام يمكن أن يقال ليصف التفاف الشعب اليمني حول ثورة 21 أيلول في ذكراها الثالثة, عندما أعلنت قيادة حركة «أنصار الله» مشروعها وأهدافها على مرأى العالم ومسمعه، فيما احتشد الشعب اليمني بكل فئاته في الساحات والميادين لتحقيق هذه الأهداف دون أي حساب حزبي أو فئوي أو مذهبي.

المشهد يومها أربك المجتمع الدولي والإقليمي حيال ثورة شعبية شكلت مصدر قلق لهم لأنها كانت خارجة عن حساباتهم ومعادلاتهم الإقليمية، خاصة بعد أن تمكنت من إسقاط الوصاية على اليمن والقضاء بشكل كبير على مشروع الفوضى الذي ترعاه الولايات المتحدة والسعودية عبر التنظيمات الإرهابية في اليمن.

الأكيد أن ثورة 21 أيلول لم تأتِ من فراغ وإنما كانت ناراً تحت الرماد بانتظار الشرارة الأولى التي انطلقت عندما أصبح اليمن في عهد الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي مرتعاً خصباً لكثير من الدول الأجنبية والعربية كأمريكا والسعودية والإمارات, لتفكيك قوات الجيش اليمني ونشر الإرهاب في كثيرٍ من مناطق اليمن وخاصة في الجنوب, ناهيك عن البدء بتقسيم الأراضي اليمنية إلى ستة أقاليم ونشر الذل والهوان في أوساط المجتمع اليمني.

وما ميّز الثورة اليمنية هو تماسكها والالتفاف الشعبي الكبير حولها، ما جعلها تمضي في خطى قوية للقضاء على الفساد وتحقيق الأمن والإصلاحات، الأمر الذي لم تستسغه دول العدوان الداعمة للإرهاب والتي سعت منذ عقود لتفتيت اليمن، ما جعلها تعمد إلى التدخل المباشر في عدوان همجي لتصفية الثورة عسكرياً بعد فشلها في تصفيتها عبر الوسائل السياسية والاقتصادية.

ومع بدء العدوان على اليمن في آذار عام 2015 تبجح الساسة الأَمريكيون والسعوديون في مختلف وسائل الإعلام الدولية، أنهم لن يسمحوا للشعب اليمني بالخروج عن سيطرتهم مهما كلف الثمن, لأن اليمن حسب تعبيرهم بوابة خلفية لهم ويجب أن تكون تحت سيطرتهم السياسية والعسكرية، وليس من «حق الشعب اليمني أن يقرر مصيره وحقه في العيش لأن هذا يتعارض مع مصالحهم».

وعلى وقع هذه التهديدات الصارخة, أعلن العدوان السعودي – الأَمريكي أنه سيمضي بتجويع الشعب ومواصلة الحصار الخانق وارتكاب المجازر حتى يعلن الشعب اليمني «قبوله» بالوصاية السعودية والأَمريكية.

وعكس ما اشتهى النظام السعودي وأسياده, نجح الشعب اليمني في الصمود أمام هذا العدوان, كما برهنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في الميدان أنها قوة لا يستهان بها، استطاعت الصمود بوجه قوات تحالف العدوان وهزيمتها.

وعليه, فقد تحققت للشعب اليمني الكثير من المنجزات بنجاح ثورة 21 أيلول، إذ أسقطت هذه الثورة جميع الأقنعة وكشفت للشعب اليمني بأن هنالك أطرافاً خارجية كانت تقوم بدعم هادي تسعى إلى تمزيق اليمن وتقسيمه ونشر الفوضى والإرهاب.

فضلاً عن تمكنها من ردع التدخلات الخارجية بشكل كلي والقضاء على كل أجندته داخل اليمن, وكشفها المضمون الخفي للمبادرة الخليجية التي سعت السعودية والإمارات لتحقيقها.

كما أسقطت هذه الثورة الوصاية على اليمن التي جاءت بها الأمم المتحدة تحت مسمى «البند السابع» والذي كان يهدف إلى حماية المبادرة الخليجية وقمع المخالفين لها, ونجحت في القضاء بشكل كبير على مشروع الفوضى والتدمير الذي كان يقوم «هادي» بتأسيسه بدعمٍ من أمريكا والسعودية والإمارات.

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