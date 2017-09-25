المشهد اليمني الأول/

أصدرت شركة «بيك ميديا» الأمريكية فيلماً وثائقياً جديداً بعنوان «قطر حليف خطر»، وفيه يقدم خبراء من الأوساط الأكاديمية ومراكز الأبحاث الدولية الرائدة تحليلاً للأزمة الحالية في مجلس التعاون الخليجي.

ونقلت وسائل إعلام عن جوناثان شانزر نائب رئيس البحوث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات والمحلل السابق لمكافحة الإرهاب في وزارة الخزانة الأمريكية قوله: هناك قائمة بالمجموعات المتطرفة التي يدعمها القطريون.

وذكر شانزر أن هذا يشمل حركة «طالبان»، و«جبهة النصرة» فرع تنظيم «القاعدة» في سورية، كما يشمل جماعة «الإخوان المسلمين»، ويشمل كذلك «الجهاديين» في ليبيا، مضيفاً: الفيلم الوثائقي «قطر تحالف خطر»، يدرس تعقيد علاقة ذلك البلد مع الدول الغربية.

وقال لي سميث، من معهد هدسون: «إن قطر حليف وخصم للولايات المتحدة معاً، هذا هو الدور الذي لعبته قطر على مدى السنوات العشرين الماضية، وهي تواصل دعم الكثير من الجهات الفاعلة السيئة، وتستضيف أيضاً أكبر قاعدة جوية لنا في الشرق الأوسط».

وقال ويليام نيكسون الذي كتب الفيلم وأصدره: هدفنا هو تقديم نظرة عامة ومقنعة للوضع الخطر الذي تنتهجه قطر مع تقديم تحليل موضوعي للعواقب الخطرة التي يوجدها الوضع الراهن في الشرق الأوسط.

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