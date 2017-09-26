المشهد اليمني الأول/

تواصل قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية هجماتها على اليمن، بذريعة إعادة الشرعية وحماية اليمنيين.

لكن الواقع أثبت عكس ذلك تماماً بعد مرور أكثر من عامين على بدء حملتها العسكرية بدعم من واشنطن ولندن وعواصم أخرى.

إذ كشفت منظمة العفو الدولية، في تقريرها الذي نشر مؤخراً، أن القنبلة التي دمرت بناية سكنية في العاصمة اليمنية الشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل 16 مدنياً وإصابة 17 آخرين، من بينهم الطفلة بثينة البالغة من العمر خمس سنوات، والتي انتشرت صورتها على نطاق واسع في أعقاب الضربة، كانت قنبلة أميركية الصنع.

وتظهر المشاهد الموثقة هنا، عدداً من الأسر بعد قصف طيران التحالف منازلها وممتلكاتها، في مديرية الصلو بمحافظة تعز اليمنية.

ويقول المواطنين أنهم أصبحوا بلا مأوى الآن بعد قصف الطيران لهم، مؤكدين أن مساعدة اليمنيين لا تأتي عن طريق قصف البيوت والأهالي وارتكاب جرائم حرب.

وقبل أن نترك البقية للفيديو ليكون شاهداً على ما يحدث للمواطنين والمدنيين في اليمن، نجدد ما كشفه مؤخراً المركز القانوني للحقوق والتنمية عن عدد ضحايا تحالف العدوان الأمريكي السعودي على اليمن خلال 900 يوم من العدوان والذي بلغ 34 ألف و72 مدنيا ما بين شهيد وجريح.

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وأوضحت إحصائية صادرة عن المركز أن عدد الشهداء بلغ 12 الف و907 مواطنين بينهم ألفين و768 طفلا وألف و980 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 21 الف و165 مواطنا بينهم ألفين و598 طفلا وألفين و149 امرأة.

وفي مجال التعليم، أكد المركز القانوني أن 4 ملايين و400 ألف طفل حرموا من الذهاب إلى المدارس بسبب قصف غارات التحالف، فيما بلغ عدد الذين حرموا من التعليم لمدة 8 أشهر في عام 2015، 6.5 مليون طفل.

وتمارس السعودية وتحالفها الدولي حربها على اليمن بدعم أمريكي منذ مارس 2015م، إلا أن إنتهاكاتها ضد حقوق الإنسان في اليمن وارتكابها لجرائم حرب مضافة للحصار ضاق ذرعاً حتى بالداعمين والمؤيدين لها في داخل وخارج البلد المنكوب بحسب منظمات دولية محايدة.

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