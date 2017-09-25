المشهد اليمني الأول/

نشر المحامي اليمني محمد علي علاو منشور في صفحته على الفيس بوك، تكلم فيه حول انباء تؤكد ان النظام السعودي اختطف الطفلة الايقونة المصابة #بثينة_عين_الإنسانية ومعها عمها علي منصور الريمي وأطفاله إلى الرياض .

وارفق المحامي صوراً لعم الطفلة بثينه الريمي وهو يحمل شعارات تؤكد إختطافه وافراد اسرته الى الرياض ، تفيد “الصور مرفقة في اخر الخبر” .

واكد المحامي علاو ان هذه جريمة سعودية جديدة أبشع من جريمة قتل أسرة بثينة بقصف سعودي ، وسوف يثير القضية دوليا اكثر من سابق ليشهد العالم على بشاعة حرب #السعودية ضد الشعب اليمني .

ولكونها جريمة اختطاف لاطفال مصابين مدنيين وحجز حرياتهم وهذه كلها جرائم ضد الإنسانية ، لذلك نطالب العالم تحمل مسؤولياته في الإفراج عن بثينة ومن معها من قبضة السعودية وتأمين علاج بثينة واقامتها مع عائلتها في اي مكان بالعالم .

وحوت صور عم بثينة الريمي رسائل للشعب اليمني والعالم أكد فيها أنه تعرض للإختطاف إلى الرياض، مناشداً العالم العمل على غطلاق سراحه وزوجته وبثينة وأولاده.

وقال الريمي “تم إقتيادي إلى قصر المعاشيق عدة مرات ورفضت كل المغريات في كل مرة، وفي المرة الأخيرة تم إقتيادي انا وزوجتي واولادي إلى قصر المعاشيق واختطفوا زوجتي واولادي إلى الرياض.”

وأضاف “رفضت كل المغريات وكل المال والعقارات والسيارات والكنوز وأختار العودة إلى وطني وصنعاء وفوراً، وكلن لا حياة لمن تنادي”.

وأكد الريمي أن كل مقتنياته وسيارته وحقيبة زوجته واوراقه وبطاقه “منهوبة في قصر المعاشيق”.

وقال “أنا أكتب هذه المنشورات في أحد شوارع الرياض، لأبلغ العالم بمعاناتنا وبعدها سأعود إلى أيديهم، ولا يهمني إن تم قتلي أنا وأولادي وزوجتي وبثينة، نحن لا نبيع الدم ولا نساوم عليه”.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات