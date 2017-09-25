المشهد اليمني الأول/

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مساء اليوم حفل إيقاد شعلة 26 سبتمبر 1962م المجيدة، في ميدان التحرير.

وتخلل الإحتفال عروض فنية لأطفال موجهين رسالتهم للحكومة بمواصلة الثورة ومبادئها المناهضة للظلم والطغيان والإستعمار والرجعية العربية.

وكان بن حبتور قد أكد على وجوب أن تعلم الأجيال بأن العدوان السعودي على وطنهم مستمر منذ 1962م وحتى اللحظة وبمختلف الأشكال والوسائل”.

وبين بن حبتور أن التفاف اليمنيين حول المشاريع الوطنية ومساندتهم للثورة ليس حبا في القتال والمواجهة بل لشعورهم بالظلم والجور والضيم وسعيهم لتغير واقعهم المرير عبر مقاومة الطغيان.

من جانبه أكد رئيس اللجنة الثورية العليا محمد على الحوثي على أهمية احتفاء الشعب اليمني بالعيد الـ55 لثورة 26 سبتمبر المجيدة لما تمثله من دلالة وطنية ووفاء لتضحيات الثوار الأحرار.

وأشار إلى أن ثورة 21 سبتمبر جاءت امتدادا لثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة التي حاول النظام السعودي وأدها كما يحاول اليوم مع ثورة 21 سبتمبر التي جذرت الروح الوطنية ورفضت التبعية والوصاية الخارجية.

بدوره هنأ رئيس وأعضاء مجلس النواب رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ ورئيس وأعضاء مجلس الشورى ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والقوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية وقيادة وأعضاء الأحزاب والتنظيمات السياسية المناهضة للعدوان ومنظمات المجتمع المدني وكافة أبناء الشعب اليمني بمناسبة العيد الـ 55 لثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة.



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