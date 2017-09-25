بيونغ يانغ: ترامب “أعلن الحرب” علينا ونحن مستعدون…

المشهد اليمني الاول|منوعات

اعتبر وزير الخارجية الكوري الشمالي الاثنين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب “أعلن الحرب” على بلاده مؤكدا ان بيونغ يانغ مستعدة لاسقاط قاذفات اميركية اذا اقتربت من سواحلها.

وقال ري يونغ-هو للصحافيين خارج الفندق الذي يقيم فيه في نيويورك إن “ترامب زعم أن قيادتنا لن تستمر طويلا (…) لقد أعلن الحرب على بلادنا”. وأكد ري أنه “على جميع الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) والعالم بأسره ان يتذكروا جيدا أن الولايات المتحدة بدأت بإعلان الحرب على بلادنا”. وأضاف أنه لذلك، “سيكون لدينا كل الحق في اتخاذ اجراءات مضادة تشمل الحق في إسقاط القاذفات وحتى وإن كانت خارج حدود مجالنا الجوي”. وأضاف “حينها سيظهر الجواب على سؤال من سيصمد مدة أطول”.

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