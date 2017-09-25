خدعة بصرية عجز الكثيرون عن حلها.. أين الرجال في هذه الصورة؟

تنتشر الخدع البصرية بشكل كبير، وهناك العديد من الخدع المذهلة التي لطالما حيرت العقول ودفعت الكثيرين الى الشك بسلامة نظرهم. هذه الخدع او ما يعرف أيضًا بالوهم البصري تصوّر لك مشهدًا مرئيًا او صورة على غير حقيقتها لا يمكنك معرفة أسرارها سوى بعد التحديق بها بعمق ومرارًا وتكرارًا.
وهذه الصورة تعتبر من بين الصور الصعبة جدًا والتي تخدع البصر الى حد كبير، ويكمن اللغز في أن الصورة تحتوي على 3 رجال مختبئين، أين هم يا ترى؟
إليكم الرجل الأول وهو في وسط الشجرة كما هو ظاهر في الصورة..
وهذا مكان الرجل الثاني …
وأخيرًا، الرجل الثالث قد يصعب عليك فعلًا ايجاده لأنه مختبئ الى جانب الرجل الثاني في يمين الصورة أيضًا