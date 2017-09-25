المشهد اليمني الأول/

ألقى زعيم المؤتمر الشعبي العام الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح كلمة عشية العيد الـ 55 لثورة 26 سبتمبر 1962م.

واستهل صالح كلمته بالتحية لـ “شهداء الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية، وشهداء الدفاع عن الوطن في مواجهة العدوان الغاشم البربري الذي تقوده المملكة العربية السعودية”.

مؤكداً أنها “كما قادت في عام 1962 هجمة رجعية على الوطن بعد قيام الثورة فهي اليوم تكرر نفس الطريقة التي واجهت بها ثورة 26 سبتمبر عام 62، فتواجه اليوم الوطن بعدوان غاشم دمر الشجر والحجر دمر مؤسسات الدولة قتل الأطفال والنساء بدون وجه حق.”

ودعا زعيم المؤتمر “الى وحدة الصف الوطني وتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان، مشيراً أن العدوان ليس ضد فئة او مكون سياسي، العدوان هو على شعبنا اليمني العظيم، وتحالفت فيه 17 دولة بقيادة السعودية”.

وشدد صالح أن “السعودية هي العدو التاريخي للبلاد، وقال. “فعلا هي العدو التاريخي للشعب اليمني، هذه ليست المواجهة الأولى، واجهتنا ما قبل 1934 واجهتنا في عام 1934 واجهتنا في عام 1962 والان تعيد الكره لمواجهة الشعب اليمني العظيم.”

وأكد لشباب الثورة أن “النصر لكم مثلما انتصرنا بالسبعين بعدسبع سنوات من الحرب ستنتصرون، الان لنا ما يقرب عن ثلاث سنوات ونحن نواجه عدواناً سافراً ولا احد يقف الى جانبنا الاالله سبحانه وتعالى الذي يقف مع هذا الشعب اليمني المظلوم من قبل اعداء الثورة والجمهورية نظام آل سعود الرجعي الكهنوتي”.

واشار الزعيم أن “اليوم نحتفل بذكرى ثلاث سنوات برحيل الخائن والعميل ومرتزقته الى خارج الوطن (هادي) الى خارج الوطن والى غير رجعة” مردفاً “لا تتخيل يا هادي وعصابتك انك ستعود تحكم بعد هذه الانهار من الدماء التي سقطت في ميدي والتي سقطت في مأرب ونهم والجوف وصعدة وتعز والبيضاء وشبوة ولحج وعدن وابين، وأنك ستعود لتحكم”.

واعتبر صالح أن قرارات مجلس الأمم غير شرعية معلناً عدم إعترافه بها، وقال”نحن، وأُعلنها للمرة الثالثة والرابعة، لانعترف على الإطلاق بقرار 2216 هو قرار حرب”.

واعتبر أيضاً أن المبادرة الخليجية خارجه عن إعترافه، وقال “لا نعترف بمخرجات الحوار التي قسمت اليمن وجزأته الى اقاليم مرفوضة وغير معترف بها،، وما تبقى من المبادرة الخليجية،، وأضاف “لقد كنا رحبنا بالمبادرة الخليجية وكنا على وشك التسوية السياسية ولكن هادي عرقلها، ووراؤه القوى الرجعية الإمبريالية البريطانية الصهيونية لمحاربة اليمن، وعرقلوها عندما اعلنوا تقسيم اليمن الى اقاليم.”

وجدد تأكيده بعدم السماح بعودة هادي إلى الوطن وقال “فإلى غير رجعة أيها المرتزق هادي، لا تعتقد انك ستعود الى صنعاء.. صنعاء هي عاصمة اليمن الموحد ولا يبقى فيها إلا الموحدين والمدافعين على الثورة.. ولن يبقى فيها عميل على الإطلاق، لا تقبل صنعاء عملاء على الإطلاق، لاتقبل إلا الأحرار، لاتقبل إلا الثوار،لاتقبل إلا الجمهوريين.. لاتقبل إلا من دافعوا عن اليمن، ومن دافعوا عن النظام الجمهوري، لا تقبل مثل هادي وغير هادى.. هادي رحل وإلى غير رجعة.”

https://youtu.be/DIs8lRJxoyc

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