كتب/ جميل أنعم العبسي عمر الثورة السبتمبرية الخالدة “55” سنة .. وأبلغ من العمر 27 سنة، وفي كل الاحتفالات السابقة لم أسمع عن اسماء قادة الثورة التي تغنى ويتغنى بها الجميع كذكرى مناسبات تنتهي في لحظتها .

واليوم معالي وزير الشباب والرياضة “حسن زيد” في كلمته في ميدان التحرير استحضر أسماء قادة الثورة وحصار السبعين يومآ من عبد الغني مطهر وعبد الرقيب عبد الوهاب ومحمد قائد سيف والجايفي وجزيلان والسلال والحمدي وغيرهم.. وهناك أسماء اخرى مثل يوسف الشحاري وعثمان ابو ماهر وسعيد الجناحي والرائد المظلي صاعقة عبدالكريم عبدالله العبسي وغيرهم.

أسماء غيبت ولايعرف الجيل الحالي أسماءهم ولا أدوارهم البطولية في الثورة، أسماء أنصفتهم ثورة 21 سبتمبر ولو بشكل رمزي متواضع جداً.

أسماء واسماء ضحت بكل شيء ورحلت وليس لها رصيد مالي بالداخل والخارج ولاعقارات ولا أسهم ولا شركات، ولم تختزل الثورة بشخوصها ولم تحتكر إسم الثورة ولم تستثمر الثورة.

اسماء خالدة خلود الثورة … وما لم تحققه ثورة 26 سبتمبر تستحقه ثورة 21 سبتمبر بالتحرر من مخلفات الاستعمار آل سعود بجمهورية الحجاز ونجد… وقادر يا كريم.

والشهيد ناصر السعيد قال يوماً من إذاعة صنعاء “هنا الجمهورية اليمنية من صنعاء” … نقولها اليوم من صنعاء “هنا جمهورية الحجاز ونجد”.. وجمهورية ومن قرح يقرح .

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