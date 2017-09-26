المشهد اليمني الأول/

كشفت رئيسة مؤسسة سما الإنسانية سما أحمد في مؤتمر صحفي عقدته المؤسسة عصر اليوم الاثنين في العاصمة صنعاء بعد انتشار أنباء اختطاف الطفلة بثينة الى الرياض ان قوات التحالف المسيطرة على جنوب اليمن ادارت عملية اختطاف الطفلة بثينة الريمي تحت ستار العمل الإنساني، وانه جرى استغلال المؤسسة التي تولت جانب العلاقات العامة بالطفلة بثينة وعمها بعد تحولها الى ايقونة عالمية.

وقالت رئيسة المؤسسة ان مرتزقاً يدعي “فؤاد المنصوري” وينتمي لحزب الإصلاح لعب الدور الأساسي في خداع المنظمة واستدراج الطفلة واسرتها خارج المناطق التي يسيطر عليها الجيش واللجان الشعبية، وتسليمهم الى قوة من الجنود السعوديين اخذتهم بعد ذلك الى قاعدة العند ومن ثم الى قصر المعاشيق.

وأضافت سما أحمد بانه سُمِح لها العودة الى صنعاء فيما جرى احتجاز الطفلة بثينة وعمها مع اسرته واقتيادهم الى الرياض.

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