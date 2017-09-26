المشهد اليمني الأول/

شدد نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على أهمية «تعزيز التكاتف بين بلديهما والسعودية والبحرين (الرباعية العربية المقاطعة لقطر) من أجل استقرار المنطقة».

جاء ذلك خلال استقبال ابن راشد، الرئيس المصري، في قصره في زعبيل، بإمارة دبي، مساء اليوم الإثنين.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، «وام»، إن «الجانبين تبادلا الحديث حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الإهتمام المشترك، وأهمية التركيز على تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتنسيق بين الإمارات ومصر على مختلف المستويات».

و حيا ابن راشد «الدور القومي الذي تضطلع به مصر، خاصة فيما يتعلق بالأمن القومي العربي وصون المصالح العربية، والعمل على تعزيز أسس السلام والاستقرار في المنطقة».

وكان ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، اتفق والرئيس المصري على «الاستمرار في التنسيق المكثف بين بلديهما من أجل التصدي للتحديات غير المسبوقة التي تهدد أمن واستقرار الأمة العربية».

وجرى خلال المباحثات التي عُقدت، اليوم، في أبوظبي، «بحث تعزيز العلاقات الأخوية، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك»، وفق ما ذكرت «وام».

ووصل السيسي إلى أبو ظبي في وقت سابق من اليوم، في زيارة تستغرق يومين، وتُعدّ الأولى بعد الأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو الماضي، والخامسة منذ توليه السلطة في صيف 2014.

وكان بيان للرئاسة المصرية أعلن، في وقت سابق، أن السيسي «سيتناول خلال الزيارة التي تستغرق يومين، مع قيادات دولة الإمارات، العلاقات الثنائية، والتشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك».

وأضاف البيان أن «تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين خلال الفترة الماضية يعكس حرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة».

وشدد على أن «المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي، والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها».

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