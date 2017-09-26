المشهد اليمني الأول/

قالت الناشطة الإخوانية، توكل كرمان، أمس الأحد، إن الفار عبدربه منصور هادي، قيد الإقامة الجبرية في العاصمة السعودية الرياض، ولا يسمح له بالعودة إلى مدينة عدن.

وقالت كرمان في سلسلة تغريدات على حسابها في “تويتر” إن هادي “رهن الإقامة الجبرية بالرياض ومطرود من قبل التحالف من عدن وممنوع من العودة إليها … ؟!!”.

وسمت كرمان تحالف العدوان السعودي على اليمن بـ “التحالف العربي المحتل لأجزاء من البلاد” مؤكدة أن “800 مليار دولار لا تكفي لإعادة أعمار اليمن وتعويضها جراء ما لحقها من دمار بسبب الحرب والحصار، شعب بالكامل تحت الجوع والتحالف يمن عليه بالفتات”.

وأردفت قائلة “يبدو أن التحالف يحصي قيمة القذائف وطلعات الطيران التي يدمر بها البلاد ويعدها مساعدات لليمن”.

وكانت كرمان قد شنت في تغريدات سابقة هجوما على دولة الإمارات، بالقول إن “.. هادي والحكومة وكل القوى اليمنية الحية مطالبون بوضع حد لهذا الاحتلال الإماراتي البائس اليوم قبل الغد!”.

وأوضحت أن قوات الإمارات ترفض تسليم مقر خفر السواحل بعدن لليمنيين وتقدم هذه القوات يوميا دليل إضافي بأنها احتلال جاء إلى اليمن العظيم في غفلة من الزمن.

يذكر أن الناشطة الإخوانية توكل كرمان كانت من أوائل المؤيدين لتحالف العدوان السعودي على اليمن.

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