المشهد اليمني الأول/

أصيب المحلل السعودي المعروف عبد العزيز المهنا في برنامج المناورة بالإحراج بشكل كبير بعد أسئلة وجهها له مقدم البرنامج الذي خصص حلقته حول الاستفتاء في كردستان.

حيث قال المذيع للمحلل السعودي: ما هو الدور السعودي الذي أعلن بعد زيارة السبهان الذي طلب من القيادات الكردية قبول الوساطات، بينما على الواقع نرى أن هناك في السوشال ميديا حملة سعودية كبرى لتأييد الاستفتاء والاستقلال الكردي فما هو الموقف الحقيقي للسعودية من إقليم كردستان؟

–المهنا: كفاح الأكراد من أجل الاستقلال ليس وليد اللحظة، الأكراد يقاتلون منذ أيام الملكية العراقية وهم يتحدثون عن الاستقلال وقد حصلت مجابهات مع القوات العراقية بعد الانقلاب على الملكية، أي الآن تبين أن الأكراد ليس لهم نصيب في السلطة وأن العراق يحكمها رئيس وزراء شيعي.

المذيع: وأين المشكل إذا كان رئيس الوزراء شيعي؟؟ أين المشكلة في هذا؟

المهنا: بغض النظر، الآن الدولة مذهبية وطائفية فأين موقع الأكراد في هذه الدولة، وليس الأكراد وحدهم فقط سترى أن هناك انفصالات كثيرة، هناك السنة والمسحيون والروم والعديد من الأديان والعقائد فكل منهم يريد أن يكون له حصة. الآن الوضع في العراق غير قابل لإقامة دولة ديمقراطية متعددة الأعراق، وهنا يطالب الأكراد بالاستقلال وهذا وضع طبيعي.

المذيع: أنت تدعم قيام دولة كردية؟

المهنا: من الطبيعي في ظل التناقضات في العراق أن يطالب الأكراد بإقامة دولة ومن الممكن أن يطالب السنة بهذا الاستقلال وبقيام دولة سنية.

المذيع: ألا تخشى الرياض من أن انفصال كردستان سيؤدي إلى إعادة انتشار “الربيع العربي” فعندما بدأ في بعض الدول كان الأمر مشابها، فقد يجري استفتاء كردستان وقد تتكون دولة وهذا الأمر قد ينعكس سلبا على دول المنطقة ومنها السعودية حيث يبدو أن مناطق مثل الإحساء والقطيف هي مهيئة لتنفصل عن السعودية أو تحذو حذو كردستان فأيضا تلك المناطق تعتقد أن السعودية دولة دينية ولا تعطيها أي حقوق.

المهنا: النظرة الجغرافية للعراق مختلفة فكردستان ليست جزءا من العراق على مر التاريخ ومن حقهم الاستقلال المفروض حيث إن كل إقليم من حقه الاستقلال ومن واجب الأمم المتحدة أن تكون هي الحكم.

المذيع: يعني أنت الآن تقول أن من حق أي فئة بشرية أن تستقل؟

المهنا، نعم بالتأكيد.

المذيع: يعني الشيعة الذين في الشرقية من حقهم أن يستقلوا؟

المهنا: آآه الشيعة يلي وين؟

المهنا: آآه أنت فاهم غلط الشيعة لا يأكلون خبزا لا يوجد عندهم أرض.

المذيع: هذا ليس له علاقة، الإنسان يرغب بالحرية ولو كان بالسجن.

المهنا: المنطقة الشرقية ليست لهم افهمني رجاءا.

المذيع: أنت لا تريد أن تفهم العراقيين لماذا يجب أن أتفهمك؟

المهنا: الشيعة في القطيف فقط وليس في المنطقة الشرقية.

المذيع: هذا جيد هؤلاء بالقطيف إذا أرادوا الاستقلال هل تمنعهم؟

المهنا بالتأكيد أمنعهم.

المذيع لماذا تمنهعم أنت نفسك قلت الآن أن كل البشر من حقهم الاستقلال.

المهنا: لأنهم لا يساوون خمسة بالمئة من السكان؟ لو استقلوا سيكونون جياعا.

المذيع: أنت خائف عليهم من الجوع؟؟؟ أنت تناقض نفسك مرة تقول كل فئة بشرية من حقها الاستقلال، ومرة تقول لا الذين في المنطقة الشرقية في السعودية لا يحق لهم الاستقلال هذا تناقض.

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