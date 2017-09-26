المشهد اليمني الأول/

دخلت سفينة الإنزال الروسية الكبيرة “ألكسندر أوتراكوفسكي” مياه البحر الأبيض المتوسط عبر مضيق جبل طارق.

وذكر المكتب الإعلامي لأسطول الشمال الروسي في بيان أن مهمة السفينة المعززة بقوة من رجال مشاة البحرية تتلخص في ضمان وجود القوات البحرية الروسية في مناطق ذات أهمية لعملياتها في مياه المحيطات العالمية.

وكان المكتب الإعلامي لأسطول الشمال ذكر سابقا أن مهام طاقم سفينة الإنزال الكبيرة هذه خلال رحلتها الجارية ستتركز على ضمان أمن الملاحة البحرية والتصدي للتحديات العصرية من بينها القرصنة والإرهاب الدولي.

وكانت سفينة الإنزال الكبيرة ألكسندر أوتراكوفسكي انطلقت في رحلة بعيدة في 12 أيلول الجاري بعد أن قضت 588 يوما خارج قاعدتها.

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