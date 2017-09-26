وصول جثمان أسمن امرأة في العالم إلى القاهرة

المشهد اليمني الأول | منوعات

وصل إلى مطار العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، جثمان المصرية «إيمان عبدالعاطي»، المعروفة إعلاميا بـ«أسمن امرأة في العالم»، قادما من العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد أن وافتها المنية أثناء رحلتها العلاجية.

وقال مصدر ملاحي في مطار القاهرة الدولي، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن «جثمان إيمان (36 عاما) وصل إلى المطار، اليوم، على متن رحلة مصر للطيران القادمة من أبوظبي». وأشار إلى أنه «سيتم تسليم جثمان إيمان لذويها في وقت لاحق».

وأمس الإثنين، أعلن مستشفى «برجيل» للجراحات المتطورة في أبوظبي وفاة «إيمان»، إثر صدمة «إنتانية» وهي حالة صحية خطرة تحدث نتيجة انخفاض التروية الدموية للأنسجة ونقل الأوكسجين في الدم، مع اختلال في وظائف أعضاء الجسم بما في ذلك الفشل الكلوي.

وفي 4 مايو/أيار الماضي، غادرت «إيمان» الهند متوجهة إلى أبوظبي لمواصلة العلاج، بعد تدهور حالتها الصحية، واتهام أسرتها الأطباء في الهند باستخدام حالتها للترويج الإعلامي لأنفسهم.

وكانت إيمان تعاني سمنة مفرطة، حيث بلغ وزنها نحو 500 كغم بحسب أسرتها، وكانت تعد أسمن امرأة في العالم، قبل أن تبدأ في الآونة الأخيرة في فقدان وزنها.

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