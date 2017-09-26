بالصور ..السعودية تفبرك صورة لطائرة قطرية في مطار إسرائيلي

المشهد اليمني الأول \

نشر حساب «موجز الأخبار» السعودي على «تويتر» صورة مفبركة لطائرة للخطوط الجوية القطرية في مطار إسرائيلي.

وكشف المغردون القطريون زيف الصورة المفبركة، ونشروا الصورة الأصلية التي تعود إلى عام 2015، بعد ان تم تركيب صورة للطائرة القطرية على يمينها.

ونشر المغرد «عيسى بن ربيعة» الصورة الأصلية وتلك المفبركة، قائلا «نعلم جميعاً بأن دليم وأبواقه امتهنوا الفبركة والتدليس منذ بداية الأزمة، هذه صورة تبين تدليسهم، خصوصاً بعد أن زار ابن سلمان (إسرائيل)».

وغردت«نوره» ردا على الصورة المفبركة «شوف ياغبي بغششك حطيت لك صورة الطيارة الحقيقية ثاني مرة فبرك صح ولا تخلي عمود العلم الإسرائيلي يبين».

بينما قال«بن راشد» «شاطر في التزوير يا توفيق».