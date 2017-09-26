المشهد اليمني الأول/

كشف الرئيس صالح الصماد عن مرحلة عسكرية جديدة للجيش واللجان الشعبية على كافة محاور القتال.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية بالعيد ال55 لثورة 26 سبتبمر في القصر الجمهوري في حفل خطابي أقامته رئاسة الجمهورية، وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى “نهيب بالجيش واللجان الشعبية وكافة أبناء الشعب الاستعداد لمرحلة جديدة من تصعيد العدوان على كافة المحاور”.

وأشار الصماد إلى أن الجيش واللجان الشعبية سينتقلون إلى مربعات متقدمة في ضرب الأراضي السعودية وقريبا في الإمارات وغيرها.

وقال الرئيس الصماد مخاطبا مرتزقة العدوان السعودي الامريكي “لستم أكثر من أدوات ستختطف السعودية كل تضحياتكم في سبيلها كما اختطفت الطفلة بثينة.”

وعرض خلال كلمته في احتفالية بالعيد ال55 لثورة 26 سبتمبر، مبادرة لإيقاف الهجوم الصاروخي، حيث قال “مستعدون لوقف الضربات الصاروخية خارج حدود الجمهورية اليمنية مقابل وقف الغارات الجوية”.

كما أكد الصماد فشل العدوان رغم كل ما ألحقه من دمار وخراب طال كل شبر من أرض اليمن، وعشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمعاقين والنازحين في كسر إرادة الشعب الحرّ الكريم شعب سبتمبر وأكتوبر، الذي هب فيه الأحرار والشرفاء للتصدي للعدوان بكل السبل المتاحة، فكان هذا الصمود والصبر والتصدي الذي يسجل فيه أبناء اليمن الأحرار ملحمة الصمود الكبرى بوجه تحالف الشر والعدوان العالمي ويفشلون أهدافه العسكرية والسياسية والأمنية والإعلامية، ويحبطون بفضل الله سبحانه وتعالى وتضحيات الشعب اليمني الحر مخططات تحالف أعتى القوى العسكرية والمالية والسياسية والإرهابية في العالم وعلى مدى قرابة الأعوام الثلاثة.

وجدد التأكيد على المواقف المبدئية الحريصة على السلام الشامل والعادل الذي يحفظ لليمن وشعبه كرامته واستقلاله وتضحياته وكذلك الحرص الدائم على العمل بكل الطاقات لبناء الواقع الداخلي للتصدي لكل المؤامرات وتعزيز عوامل الصمود في مواجهة العدوان حتى الوصول إلى النصر.

ولفت صالح إلى “إن الثورات العظيمة ليست مجرد استبدال نظام سياسي بآخر، ولا علم ونشيد وطني بآخر جديد، وليست الثورات استهدافاً لشريحة مجتمعية بعينها، أو استهدافا لفكر بعينه، كما أنها ليست شعارات تُرفع للمزايدات والمكايدات السياسية، وان الثورات ليست مجرد برامج تُسطر بل أنها حركة تغيير وتطوير للواقع نحو الأفضل وفي شتى مناحي الحياة، وبما يحافظ على هوية الشعب والأمة وموروثها الحضاري”.

وأشار إلى “ان الثورة دائما هي عمل ومسؤولية وفكر حرّ يرفض التبعية والوصاية الأجنبية، وهي ثورة في الوعي الوطني باتجاه كلما هو إنساني وقيمي، وهي دوما مبادرات ايجابية لصالح الوطن والمواطن و برامج عمل وتفان وإيثار وتضحيات من أجل مصالح الشعب العليا”.

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