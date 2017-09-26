برنامج إصلاحات سعودي أمريكي في المملكة يبدأ بقرار ملكي بـ #السماح_للمرأة_بقيادة_السيارة

المشهد اليمني الأول/

اصدر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز مرسوما ملكيا يقضى بالسماح للمراة بقيادة السيارة .

وقضى المرسوم بمنح النساء رخص قيادة للسيارات على حد سواء مع الرجال.

يأتي هذا القرار بعد برنامج الإصلاحات السعودي الأمريكي المشترك لتدشينه في المملكة لتصحيح وضع المناهج الدراسية في المملكة بقيادة أمريكية.

ووردت أنباء بأن أعضاء هيئة كبار العلماء في السعودي لا يرون مانعاً من #السماح_للمرأة_بقيادة_السيارة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية.

وكانت في شهر يوليو من العام الجاري قد اقرت لجنة العلاقات الخارجية لدى الكونغرس الامريكي، ومن خلال استعراضها للمناهج الدراسية في السعودية، اقرت بان هذه المناهج تحوي نصوصا متطرفة ومحرضة للارهاب في العالم.

وفي ذات الشهر كشف وزير الخارجية الأمريكي “ريكس تيلرسون” أن من نتائج القمة التي عقدها ترامب مع القيادة السعودية في مايو الماضي، إنشاء مركز لمكافحة الخطاب الإسلامي المتطرف في السعودية وتغيير المناهج والإشراف على أئمة المساجد وتأهيلهم.

وقادت المملكة العربية السعودية مؤخراً حملة إعتقالات واسعة طالت عشرات الدعاة، كما كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الإجتماعي التويتر عن خطة مصرية سعودية إماراتية إسرائيلية لتغيير سياسي ثقافي ديني إعلامي في المملكة وكافة الخليج.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات