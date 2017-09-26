الإمارات تعترف بمصرع أحد طياريها في اليمن .. والسعودية توسع دائرة إعترافاتها خلال أسبوع إلى 44 قتيل وجريح

المشهد اليمني الأول/

إعترفت دولة الإمارات العربية المتحدة بمصرع أحد طياريها في الحملة العشكرية التي تقودها بالتحالف مع دول عربية بقيادة السعودية في اليمن.

وأعلنت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن إقامة صلاة الغائب على روح النقيب طيار خالد محمد جديد الشحي غدا ” الأربعاء ” بعد صلاة الظهر بمسجد الشهداء بمنطقة قدفع في إمارة الفجيرة.

وأشارت إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة كانت قد أعلنت سقوط طائرة عسكرية نتيجة خلل فني واستشهاد أحد أفراد طاقمها وفقدان الآخر في اليمن.

من جانبه إعترف إعلام العدوان السعودي في هذا الأسبوع بمصرع واصابة 44 من جنوده بنيران الجيش واللجان الشعبية في مواجهات ما وراء الحدود.

وتخوض السعودية بتشكيل مكون من جنودها وجنود إماراتيين وسوادنيين زحوفات متعددة على مواقع الجيش واللجان الشعبية في نجران وعسير وجيزان، تكبدت فها خسائر بشرية ومادية ثقيلة رغم مشاركة سلاح الجو الإستطلاعي والحربي والعمودي في المعارك.

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