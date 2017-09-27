المشهد اليمني الأول/

اتهم مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إسرائيل، بمواصلة بناء المستوطنات “بوتيرة مرتفعة” في تحد لمطالب مجلس الأمن الدولي بوقف توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس.

ملادينوف أشار في تقرير إلى مجلس الأمن، إلى استخدام حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خطاب تحريضي لدعم حملة المستوطنات الجديدة.

وقال إن بناء المستوطنات تركز من حزيران إلى أيلول في القدس الشرقية بشكل أساسي، مع مخططات لما يقارب 2,300 وحدة جديدة، بزيادة قدرها 30% عن العام الماضي.

ولفت ملادينوف إلى أن “المسؤولين الاسرائيليين مستمرون باستخدام خطاب تحريضي يدعم التوسيع”.

وأوضح أن تدمير المنازل الفلسطينية والمدارس مستمر، لكن بمعدل أقل بكثير، مضيفاً أنه بشكل عام تم تدمير 344 بناء ثلثهم في القدس الشرقية، ما تسبب بنزوح أكثر من 500 شخص.

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