المشهد اليمني الأول/

يواصل أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات على مواقع العدو في ماوراء الحدود، وتحديداً في نجران، حيث ألحق الجيش واللجان العدو خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.

وأفاد مصدر عسكري للمشهد اليمني الأول، أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة على مواقع أزلام العدوان المنافقين في موقع الطلعة بنجران، مؤكداً تكبيدهم خسائر مادية وبشرية.

كما أكد المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا هجوماً مباغتاً على مواقع المنافقين في سلاطح، مشيراً لسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأفاد المصدر بتمكن وحدات القناصة من قنص جندي سعودي غرب موقع الفواز، وقنص أحد مرتزقة الجيش السعودي في موقع الطلعة واستهداف تجمعات لهم في ذات الموقع.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في التبة الرملية قبالة منفذ الخضراء بعدد من قذائف المدفعية، مشيراً لإصابة الهدف بدقة.

وكان قد أكد المصدر تمكن وحدات الجيش واللجان الشعبية من تدمير عدد من الدبابات والآليات والجرافات، مشيراً تدمير ثلاث دبابات إبرامز سعودية إحداها في موقع الشرفة وتدمير أخرى في معسكر رجلا، وثالثة أثناء محاولتها التقدم بإتجاه موقع المخروق.. كما أفاد المصدر عن تمكن الجيش واللجان من تدمير كاسحة ألغام وإحراق آلية عسكرية للجيش السعودي في موقع الشرفة، بالإضافة إلى تدمير آلية عسكرية سعودية في موقع الربيع بالشبكة، وجرافة سعودية بصاروخ موجه في موقع الشبكة.

واعترف إعلام العدوان السعودي في هذا الأسبوع بمصرع واصابة 38 من جنوده بنيران الجيش واللجان الشعبية في مواجهات ما وراء الحدود.

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