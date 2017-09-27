المشهد اليمني الأول/

نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات مباغتة على مواقع أزلام العدوان المنافقين في المصلوب والمتون وصبرين وفي محزام ووادي صقر بمديرية الغيل بمحافظة الجوف، مكبدين أزلام العدوان خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأوضح مصدر عسكري للمشهد اليمني الأول، أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في معسكر السلان، مشيراً إلى سقوط قتلى في صفوفهم.

وبين المصدر أن الجيش واللجان نفذوا عمليات هجومية نالت من أزلام العدوان المنافقين، مشيراً لهجوم مباغت على التبة الغربية في وادي وقز بمديرية المصلوب كبد المرتزقة خسائر في الأرواح.

كما أكد المصدر إقتحام الجيش واللجان الشعبية مواقع أزلام العدوان المنافقين في منطقة صبرين، مؤكداً تكبيدهم خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.

وأشار المصدر إلى اغتنام الجيش واللجان أسلحة وقتلى وجرحى من المرتزقة في هجوم على مواقعهم بالفيض والورش بمديرية المتون.

وكانت قد افادت مصادر موالية للعدوان، عن مصرع قائد ما يسمى باللواء 147 العميد تركي عبدالله المهشمي في ظروف غامضة في الخنجر.

ووزع الإعلام مشاهد جديدة من استهداف تجمعات المنافقين، وعملية إغارة ليلية على مواقع المنافقين في صبرين الجوف.

وتمكنت وحدة القناصة من قنص 2 من المنافقين في وادي شواق بمديرية الغيل،

وأفاد المصدر بإطلاق القوة الصاروخية صليات من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات لمنافقي العدوان في منطقة الجرعوب بمديرية المتون، وفي الخنجر بمديرية خب والشعف، محققة إصابات مباشرة.

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